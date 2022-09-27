«Забронированным» работодателями москвичам разрешили выезжать за границу

Жители Москвы, которые получили бронь от работодателя, могут свободно перемещаться по стране и выезжать за границу, заявил заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев.

«Если гражданин забронирован на своём предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу», — цитирует его РИА Новости.

По словам Локтева, соответствующие документы оформляются в военкомате заблаговременно, до объявления мобилизации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с российской стороной в связи с возросшим числом россиян, прибывающих в республику.

Как сообщили в МВД Казахстана, с 21 сентября в республику въехали около 98 тыс. граждан России.

Глава ведомства Марат Ахметжанов отметил, что розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи из республики.