«Забронированным» работодателями москвичам разрешили выезжать за границу
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«Если гражданин забронирован на своём предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу», — цитирует его РИА Новости.
По словам Локтева, соответствующие документы оформляются в военкомате заблаговременно, до объявления мобилизации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с российской стороной в связи с возросшим числом россиян, прибывающих в республику.
Как сообщили в МВД Казахстана, с 21 сентября в республику въехали около 98 тыс. граждан России.
Глава ведомства Марат Ахметжанов отметил, что розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи из республики.