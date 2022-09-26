Политолог Дудчак прокомментировал ход голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Политолог Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал ход голосования на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

«Вызывает восхищение и гордость тот факт, что, невзирая на то что происходит, люди считают своим долгом проявить свою волю и выразить своё мнение», — заявил эксперт.

По мнению собеседника RT, нет сомнений, что регионы войдут в состав России и получат «перспективы стабильного развития в составе великой державы».

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.

RT ведёт текстовую трансляцию.