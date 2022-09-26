Политолог Дудчак прокомментировал ход голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
- РИА Новости
«Вызывает восхищение и гордость тот факт, что, невзирая на то что происходит, люди считают своим долгом проявить свою волю и выразить своё мнение», — заявил эксперт.
По мнению собеседника RT, нет сомнений, что регионы войдут в состав России и получат «перспективы стабильного развития в составе великой державы».
На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.
Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.
RT ведёт текстовую трансляцию.