Канада не выдала визы белорусской делегации для участия в заседании ИКАО по Ryanair

Власти Канады не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по инциденту с самолётом Ryanair, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

По его словам, Минск готов был направить на заседание белорусскую делегацию, которые хотели бы привести свои аргументы.

«И может быть, они были бы восприняты руководством этой организации. Однако, к сожалению, канадские власти не выдали нашей делегации визы. Я убеждён, что всё это целенаправленно спланировано», — сказал Макей в интервью РИА Новости.

Он убеждён, что другая сторона опасается услышать конкретные аргументы в опровержение домыслов из представленного ранее доклада.

Ранее ИКАО разослала своим членам отчёт о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в 2021 году в Минске из-за сообщения о минировании.

В ИКАО назвали ложными данные о минировании.

В свою очередь, глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал неполным отчёт организации о расследовании инцидента.