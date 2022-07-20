В ИКАО назвали ложными данные о минировании совершившего посадку в Минске самолёта Ryanair

В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявили, что информация о минировании совершившего экстренную посадку в Минске в 2021 году самолёта Ryanair была ложной.

«Совет ИКАО признал, что сообщение о заложенной на рейсе FR4978 авиакомпании Ryanair бомбе было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также что информация об этой угрозе была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Белоруссии», — говорится в докладе организации.

Отмечается, что ни бомба, ни доказательства её существования не были обнаружены как во время проверки перед вылетом самолёта из Афина, так и впоследствии после многочисленных осмотров воздушного судна в Белоруссии и Литве.

Ранее ИКАО разослала своим членам отчёт о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в 2021 году в Минске из-за сообщения о минировании.

В свою очередь, глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал неполным отчёт организации о расследовании инцидента.