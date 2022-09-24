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Военные эксперты из США назвали связанную с танками проблему ВСУ

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На Западе почти закончились запасы танков Т-72, теперь Украине поставляют машины на базе танков Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов, пишет журнал Military Watch Magazine.
Военные эксперты из США назвали связанную с танками проблему ВСУ
  • AP

Отмечается, что передаваемые Украине словенские танки M-55 оборудованы орудием калибра 105-мм.

«Полезность M-55 для Украины остаётся сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», — говорится в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild потребовал от правительства Германии поставить Киеву боевые танки, тем самым показав пример союзникам.

Агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.

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