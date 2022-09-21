Бывшая сотрудница СИЗО на Украине: российских военнопленных не разрешали кормить и лечить

Находившихся в СИЗО города Артёмовск российских военнопленных не разрешали кормить и лечить, рассказала бывшая сотрудница следственного изолятора.

«Нам не разрешали с ними общаться, ни пускать баландера, ни самим к ним подходить, ни сигареты давать. Медицинскую помощь тоже. На их оклики мы не должны были реагировать совсем», — приводит её слова РИА Новости.

Девушка рассказала, что за проявленное к российским военнопленным добродушие её на два месяца лишили зарплаты.

В конце июня власти Донецкой Народной Республики и Украины провели обмен пленными. Стороны обменяли по 144 человека.

Позднее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отказался вести диалог по обмену военнопленными с Донецкой и Луганской народными республиками.