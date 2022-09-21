военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Стремоусов: Херсонская область войдёт в состав России в своих административных границах

Короткая ссылка
Херсонская область по итогам голосования войдёт в состав Российской Федерации в своих административных границах, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По итогам референдума вся Херсонская область в её административных границах войдёт полностью в состав Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что администрация Херсонской области приняла решение о проведении голосования по вхождению региона в состав России.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.

Голосование о вхождении в состав России также пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить