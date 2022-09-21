Стремоусов: Херсонская область войдёт в состав России в своих административных границах

Херсонская область по итогам голосования войдёт в состав Российской Федерации в своих административных границах, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По итогам референдума вся Херсонская область в её административных границах войдёт полностью в состав Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что администрация Херсонской области приняла решение о проведении голосования по вхождению региона в состав России.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.

Голосование о вхождении в состав России также пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.