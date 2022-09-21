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ООН: более 4 млн т продовольствия было экспортировано с Украины в рамках зерновой сделки

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В ООН заявили, что общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из украинских портов с начала реализации продуктовой сделки превысил 4 млн тонн.

«По состоянию на 20 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трёх украинских портов, составляет 4 087 696 тонн», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что всего на настоящий момент было разрешено движение 376 судов — 198 на прибытие в украинские порты и 178 — на выход из них.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона не намерена мириться с нынешним положением дел по продуктовой сделке.

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