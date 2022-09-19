Депутат Шхагошев прокомментировал обращение ОП ДНР по поводу вхождения в состав России

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал обращение Общественной палаты ДНР к главе республики Денису Пушилину с инициативой провести голосование о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.

Парламентарий считает, что это — «логическое завершение освободительного процесса Донбасса».

По его словам, Россия и Донбасс таким образом смогут «защитить русских на этой территории».

«Не могут самые крупные провокации, которые сейчас стараются делать, помешать этому процессу», — заключил депутат.

Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России.

В этот же день Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с такой же инициативой.