Депутат Шхагошев прокомментировал обращение ОП ДНР по поводу вхождения в состав России
- РИА Новости
Парламентарий считает, что это — «логическое завершение освободительного процесса Донбасса».
По его словам, Россия и Донбасс таким образом смогут «защитить русских на этой территории».
«Не могут самые крупные провокации, которые сейчас стараются делать, помешать этому процессу», — заключил депутат.
Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России.
В этот же день Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с такой же инициативой.