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Депутат Шхагошев прокомментировал обращение ОП ДНР по поводу вхождения в состав России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал обращение Общественной палаты ДНР к главе республики Денису Пушилину с инициативой провести голосование о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.
Депутат Шхагошев прокомментировал обращение ОП ДНР по поводу вхождения в состав России
  • РИА Новости

Парламентарий считает, что это — «логическое завершение освободительного процесса Донбасса».

По его словам, Россия и Донбасс таким образом смогут «защитить русских на этой территории».

«Не могут самые крупные провокации, которые сейчас стараются делать, помешать этому процессу», — заключил депутат.

Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России.

В этот же день Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с такой же инициативой.

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