Депутат Милонов поддержал обращение ОП ДНР к Пушилину по поводу голосования

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT прокомментировал инициативу Общественной палаты ДНР провести голосование по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.

«Республики Донбасса, ДНР и ЛНР, безусловно должны стать частью нашего общего материка, который называется Россия», — считает парламентарий.

Он подчеркнул, что жителям Донбасса «с нацизмом не по пути».

Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к Денису Пушилину с просьбой провести голосование по вопросу вхождения республики в состав России.

Также ОП ЛНР призвала немедленно провести подобное голосование.

Вместе с тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что при этом следует «подготовиться, учитывая существующую сегодня ситуацию».