Депутат Чепа прокомментировал обращение ОП ЛНР по поводу немедленного голосования
- РИА Новости
Депутат уверен, что голосование нужно проводить «как можно быстрее».
Он напомнил, что в последнее время «участились террористические действия со стороны Киева в разных городах на освобождённых территориях».
Парламентарий также считает, что в случае проведения голосования со стороны Киева будут предприняты попытки его сорвать.
«Нельзя рисковать жизнью людей, надо подготовиться, учитывая существующую сегодня ситуацию», — сказал Чепа.
Ранее ОП ЛНР призвала немедленно провести голосование о признании республики субъектом России.
В обращении ОП к Пасечнику подчёркивается, что киевские националисты перешли все красные линии, но их провокации против Донбасса только сплотили народ.