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Депутат Чепа прокомментировал обращение ОП ЛНР по поводу немедленного голосования

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал обращение Общественной палаты ЛНР к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести голосование о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.
Депутат Чепа прокомментировал обращение ОП ЛНР по поводу немедленного голосования
  • РИА Новости

Депутат уверен, что голосование нужно проводить «как можно быстрее».

Он напомнил, что в последнее время «участились террористические действия со стороны Киева в разных городах на освобождённых территориях».

Парламентарий также считает, что в случае проведения голосования со стороны Киева будут предприняты попытки его сорвать.

«Нельзя рисковать жизнью людей, надо подготовиться, учитывая существующую сегодня ситуацию», — сказал Чепа.

Ранее ОП ЛНР призвала немедленно провести голосование о признании республики субъектом России.

В обращении ОП к Пасечнику подчёркивается, что киевские националисты перешли все красные линии, но их провокации против Донбасса только сплотили народ.

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