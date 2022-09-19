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Сенатор Ковитиди заявила о «крестовом походе на весь русский мир»

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Анастасия Румянцева
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT высказалась об инициативе Общественной палаты ЛНР немедленно провести голосование о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.
Сенатор Ковитиди заявила о «крестовом походе на весь русский мир»
  • РИА Новости

По её мнению, голосование необходимо провести не только на территории ЛНР, но и в Донецкой Народной Республике и на всех освобождаемых территориях.

«Мы видим, что мир перешёл в один из самых решающих моментов истории человечества и будущее зависит от способности противоборствующих сторон оперативно перегруппироваться и принимать решения на опережение, стратегически просчитывая шаги противника», — заявила сенатор.

При этом парламентарий подчеркнула, что сейчас объявлен «крестовый поход на весь русский мир» и именно в этой ситуации это будет «единственно правильное решение».

Ранее ОП ЛНР призвала немедленно провести голосование о признании республики субъектом России.

ОП ЛНР считает, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.

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