Сенатор Климов прокомментировал призыв по поводу голосования о признании ЛНР субъектом России
- РИА Новости
«Это право людей, которые там проживают. За них никто не должен никаких решений принимать. Кому как не тем, кто проживает на этой территории, решать, когда и каким образом лучше всего такого рода акт прямого волеизъявления проводить. Мы всегда поддерживали прямое народовластие», — подчеркнул сенатор.
При этом, как добавил Климов, «методическую помощь при необходимости, по их просьбе, всегда можно оказать».
Ранее ОП ЛНР призвала немедленно провести голосование о признании республики субъектом России.
ОП ЛНР считает, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.