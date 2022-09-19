Сенатор Климов прокомментировал призыв по поводу голосования о признании ЛНР субъектом России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT обращение Общественной палаты ЛНР к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести голосование о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.

«Это право людей, которые там проживают. За них никто не должен никаких решений принимать. Кому как не тем, кто проживает на этой территории, решать, когда и каким образом лучше всего такого рода акт прямого волеизъявления проводить. Мы всегда поддерживали прямое народовластие», — подчеркнул сенатор.

При этом, как добавил Климов, «методическую помощь при необходимости, по их просьбе, всегда можно оказать».

Ранее ОП ЛНР призвала немедленно провести голосование о признании республики субъектом России.

ОП ЛНР считает, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.