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Сенатор Климов прокомментировал призыв по поводу голосования о признании ЛНР субъектом России

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT обращение Общественной палаты ЛНР к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести голосование о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.
Сенатор Климов прокомментировал призыв по поводу голосования о признании ЛНР субъектом России
  • РИА Новости

«Это право людей, которые там проживают. За них никто не должен никаких решений принимать. Кому как не тем, кто проживает на этой территории, решать, когда и каким образом лучше всего такого рода акт прямого волеизъявления проводить. Мы всегда поддерживали прямое народовластие», — подчеркнул сенатор.

При этом, как добавил Климов, «методическую помощь при необходимости, по их просьбе, всегда можно оказать».

Ранее ОП ЛНР призвала немедленно провести голосование о признании республики субъектом России.

ОП ЛНР считает, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.

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