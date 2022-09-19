Суд в Молдавии продлил домашний арест бывшему президенту Додону до 11 октября
- РИА Новости
Отмечается, что на продлении домашнего ареста настаивала прокуратура.
«Домашний арест для экс-президента Молдавии Игоря Додона продлевается на 20 суток до 11 октября», — цитирует РИА Новости судью Романа Мазурца.
Ранее стало известно, что суд в Молдавии продлил домашний арест Игорю Додону до 21 сентября. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных обязанностей.
По мнению политика, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.
25 августа в Молдавии организовали митинг в поддержку Додона.
В митинге приняли участие представители Гагаузской автономии, депутаты парламента, гражданские активисты и члены молодёжных организаций.