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Суд в Молдавии продлил домашний арест бывшему президенту Додону до 11 октября

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Суд в Молдавии продлил домашний арест бывшему президенту страны Игорю Додону ещё на 20 суток, до 11 октября, говорится в решении суда.
Суд в Молдавии продлил домашний арест бывшему президенту Додону до 11 октября
  • РИА Новости

Отмечается, что на продлении домашнего ареста настаивала прокуратура.

«Домашний арест для экс-президента Молдавии Игоря Додона продлевается на 20 суток до 11 октября», — цитирует РИА Новости судью Романа Мазурца.

Ранее стало известно, что суд в Молдавии продлил домашний арест Игорю Додону до 21 сентября. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных обязанностей.

По мнению политика, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.

25 августа в Молдавии организовали митинг в поддержку Додона.

В митинге приняли участие представители Гагаузской автономии, депутаты парламента, гражданские активисты и члены молодёжных организаций.

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