В Молдавии организовали митинг в поддержку экс-президента страны Додона
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«Мы призываем власти прекратить преследовать оппозицию», — заявил депутат Владимир Односталко.
Правительству и президенту Майе Санду нужно решить актуальные проблемы в экономике страны, разобраться с ценами на газ, а не преследовать оппонентов.
В митинге приняли участие представители Гагаузской автономии, депутаты парламента, гражданские активисты и члены молодежных организаций.
Ранее стало известно, что суд в Молдавии продлил домашний арест Игорю Додону до 21 сентября.