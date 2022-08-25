В Молдавии организовали митинг в поддержку экс-президента страны Додона

Здание Апелляционной палаты в Кишинёве, где рассматривался запрос адвокатов об отмене меры пресечения бывшему президенту страны Игорю Додону, пикетировали представители оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы призываем власти прекратить преследовать оппозицию», — заявил депутат Владимир Односталко.

Правительству и президенту Майе Санду нужно решить актуальные проблемы в экономике страны, разобраться с ценами на газ, а не преследовать оппонентов.

В митинге приняли участие представители Гагаузской автономии, депутаты парламента, гражданские активисты и члены молодежных организаций.

Ранее стало известно, что суд в Молдавии продлил домашний арест Игорю Додону до 21 сентября.