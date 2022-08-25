военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Молдавии организовали митинг в поддержку экс-президента страны Додона

Короткая ссылка
Здание Апелляционной палаты в Кишинёве, где рассматривался запрос адвокатов об отмене меры пресечения бывшему президенту страны Игорю Додону, пикетировали представители оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова. Об этом сообщает РИА Новости.
В Молдавии организовали митинг в поддержку экс-президента страны Додона
  • Gettyimages.ru

«Мы призываем власти прекратить преследовать оппозицию», — заявил депутат Владимир Односталко.

Правительству и президенту Майе Санду нужно решить актуальные проблемы в экономике страны, разобраться с ценами на газ, а не преследовать оппонентов.

В митинге приняли участие представители Гагаузской автономии, депутаты парламента, гражданские активисты и члены молодежных организаций.

Ранее стало известно, что суд в Молдавии продлил домашний арест Игорю Додону до 21 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить