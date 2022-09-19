Разведчик ВСУ рассказал о больших запасах западной электроники, оружия и лекарств
- AP
- © Mauricio Campino
«У них серьёзная подпитка с Запада идёт, много всего — электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо», — цитирует его РИА Новости.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны, поставляя вооружение Украине, становятся соучастниками преступлений против мирного населения республик Донбасса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей ЛНР и ДНР.