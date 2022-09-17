Президент Мексики Обрадор обвинил западные страны в усугублении конфликта на Украине

Западные страны, ищущие в украинском кризисе способы удовлетворить свои интересы, усугубляют его и причиняют дополнительные страдания как его жертвам, так и населению всего мира. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе парада по случаю Дня независимости страны.

По словам Обрадора, западные страны прикладывают все усилия, чтобы привести мировую политику к вооружённому конфликту.

«И однажды допустив эту ошибку, вместо того, чтобы исправить, они предпочитают её усугубить, не заботясь о страданиях, которые они причиняют человечеству, или об ущербе, который они наносят стабильности наций и благополучию обществ», — цитирует его РИА Новости.

Мексиканский лидер подчеркнул, что введённые Западом антироссийские санкции, а также организованная поставка вооружения Киеву способствовали эскалации напряжённости конфликта.

Обрадор отметил бездействие ООН в попытке выстроить мирный диалог между сторонами конфликта.

«Ещё более предосудительным является поведение великих держав, которые явно или молчаливо позиционируют себя в конфликте только для того, чтобы служить своим гегемонистским интересам», — добавил президент.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что США станут стороной конфликта в случае поставок Киеву ракет большей дальности.