В Киргизии сообщили, что стрельба идёт по всему периметру киргизско-таджикской границы

Ещё несколько районов на границе с Киргизией подверглись обстрелу со стороны военнослужащих Таджикистана. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Отмечается, что обстрел производится в местностях Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.

«Вооружённые столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы», — приводит заявление ТАСС.

Ранее в погранслужбе Киргизии заявили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном.

14 сентября в Киргизии сообщили о перестрелке с пограничниками на границе с Таджикистаном, после чего поступила информация о прекращении огня.

Власти Киргизии заявили, что ситуация на границе остаётся напряжённой.

В Таджикистане сообщили, что один таджикский пограничник погиб, двое получили ранения из-за миномётного обстрела.