В Киргизии сообщили, что стрельба идёт по всему периметру киргизско-таджикской границы
Отмечается, что обстрел производится в местностях Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.
«Вооружённые столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы», — приводит заявление ТАСС.
Ранее в погранслужбе Киргизии заявили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном.
14 сентября в Киргизии сообщили о перестрелке с пограничниками на границе с Таджикистаном, после чего поступила информация о прекращении огня.
Власти Киргизии заявили, что ситуация на границе остаётся напряжённой.
В Таджикистане сообщили, что один таджикский пограничник погиб, двое получили ранения из-за миномётного обстрела.