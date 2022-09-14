В Таджикистане заявили о гибели пограничника в результате обстрела с киргизской стороны

В Таджикистане сообщили, что один таджикский пограничник погиб, двое получили ранения из-за миномётного обстрела с киргизской стороны.

«Боестолкновение произошло 14 сентября в 07:15. Военнослужащие Кыргызстана без каких-либо оснований открыли огонь по таджикским пограничникам, несущим службу в этой местности, сообщили в администрации Исфары», — говорится в Telegram-канале Sputnik Таджикистан со ссылкой на администрацию города Исфара.

Ранее в Киргизии сообщили о перестрелке с пограничниками на границе с Таджикистаном, после чего поступила информация о прекращении огня.

Власти Киргизии заявили, что ситуация на границе с Таджикистаном остаётся напряжённой.