В Киргизии сообщили о перестрелке с пограничниками на границе с Таджикистаном
«На киргизо-таджикском участке государственной границы произошёл инцидент с применением оружия», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что киргизский пограннаряд встретил пограничников Таджикистана, занявших боевые позиции на описанном участке границы в Баткенском районе.
В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, пограничники Киргизии также применили оружие.
Согласно предварительным данным, пострадавших с киргизской стороны нет.
14 июня в ходе перестрелки между пограничниками Таджикистана и Киргизии один человек погиб, ещё трое получили ранения.