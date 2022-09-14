В Киргизии сообщили о перестрелке с пограничниками на границе с Таджикистаном

На границе Киргизии и Таджикистана происходит перестрелка между пограничниками, заявили в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ).

«На киргизо-таджикском участке государственной границы произошёл инцидент с применением оружия», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что киргизский пограннаряд встретил пограничников Таджикистана, занявших боевые позиции на описанном участке границы в Баткенском районе.

В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, пограничники Киргизии также применили оружие.

Согласно предварительным данным, пострадавших с киргизской стороны нет.

14 июня в ходе перестрелки между пограничниками Таджикистана и Киргизии один человек погиб, ещё трое получили ранения.