Один человек погиб при перестрелке пограничников Таджикистана и Киргизии

В ходе перестрелки между пограничниками Таджикистана и Киргизии один человек погиб, ещё трое получили ранения, следует из заявления ОВД города Исфара Согдийской области Таджикистана.

Инцидент произошёл на погранпереходе «Кех» в 04:00 по мск.

«Киргизские пограничники беспричинно открыли огонь в сторону Таджикистана. В результате погиб солдат-пограничник, три человека ранены», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время ведутся переговоры между сторонами — таджикскую возглавляет командующий погранвойсками Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали, в переговорах также участвует глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Ранее стало известно, что семь человек погибли и семеро пострадали при наезде грузовика на здание таможенного поста «Чечме» в Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном.