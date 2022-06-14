Один человек погиб при перестрелке пограничников Таджикистана и Киргизии

Короткая ссылка
В ходе перестрелки между пограничниками Таджикистана и Киргизии один человек погиб, ещё трое получили ранения, следует из заявления ОВД города Исфара Согдийской области Таджикистана.
Один человек погиб при перестрелке пограничников Таджикистана и Киргизии
  • AP

Инцидент произошёл на погранпереходе «Кех» в 04:00 по мск.

«Киргизские пограничники беспричинно открыли огонь в сторону Таджикистана. В результате погиб солдат-пограничник, три человека ранены», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время ведутся переговоры между сторонами — таджикскую возглавляет командующий погранвойсками Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали, в переговорах также участвует глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Ранее стало известно, что семь человек погибли и семеро пострадали при наезде грузовика на здание таможенного поста «Чечме» в Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить