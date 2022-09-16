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В погранслужбе Киргизии заявили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном

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Несколько киргизских пограничных нарядов обстреляны со стороны военнослужащих Таджикистана, сообщили в пресс-центре погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

«Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз», — приводит заявление ТАСС.

Кроме того, отмечается, что обстрелу подверглась также застава «Самаркандек».

14 сентября в Киргизии сообщили о перестрелке с пограничниками на границе с Таджикистаном, после чего поступила информация о прекращении огня.

Власти Киргизии заявили, что ситуация на границе остаётся напряжённой.

В Таджикистане сообщили, что один таджикский пограничник погиб, двое получили ранения из-за миномётного обстрела.

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