В погранслужбе Киргизии заявили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном
«Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз», — приводит заявление ТАСС.
Кроме того, отмечается, что обстрелу подверглась также застава «Самаркандек».
14 сентября в Киргизии сообщили о перестрелке с пограничниками на границе с Таджикистаном, после чего поступила информация о прекращении огня.
Власти Киргизии заявили, что ситуация на границе остаётся напряжённой.
В Таджикистане сообщили, что один таджикский пограничник погиб, двое получили ранения из-за миномётного обстрела.