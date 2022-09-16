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Сопредседатель СДПГ Клингбейл объяснил, почему Запад не может поставить Украине танки

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Западные страны не могут осуществить поставку Украине своих основных боевых танков в связи с соответствующими договорённостями между собой. Об этом сообщил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл.

«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», —  приводит его слова РИА Новости.

Ранее журналист Андреас Клут написал в статье для Bloomberg, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что странам Евросоюза нужно воспринять всерьёз просьбы Киева о поставках танков.

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