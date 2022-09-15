Фон дер Ляйен считает, что ЕС должен отправить на Украину танки

Странам Евросоюза нужно воспринять всерьёз просьбы Киева о поставках танков, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом она сказала в интервью Bild.

«Если они говорят, что им нужны танки, то мы должны воспринять это всерьёз и поставить их им», — сказала чиновница.

Украинскую армию нужно обеспечивать тем оружием, которое ей нужно, добавила фон дер Ляйен.

Журналист Андреас Клут ранее написал в статье для Bloomberg, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.