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Фон дер Ляйен считает, что ЕС должен отправить на Украину танки

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Странам Евросоюза нужно воспринять всерьёз просьбы Киева о поставках танков, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен считает, что ЕС должен отправить на Украину танки
  • AFP

Об этом она сказала в интервью Bild.

«Если они говорят, что им нужны танки, то мы должны воспринять это всерьёз и поставить их им», — сказала чиновница.

Украинскую армию нужно обеспечивать тем оружием, которое ей нужно, добавила фон дер Ляйен.

Журналист Андреас Клут ранее написал в статье для Bloomberg, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.

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