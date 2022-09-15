Глава ВГА Энергодара встретился с представителями МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава ВГА Энергодара Александр Волга встретился с представителями МАГАТЭ, оставшимися на Запорожской АЭС. Он обсудил с ними взаимодействие и рассказал о жизнедеятельности города.

«Это первая встреча, прошедшая на официальном уровне, между миссией и ВГА. В ходе встречи инспекторы задали ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности не только ЗАЭС, но и жителей Энергодара», — цитирует ТАСС пресс-службу ВГА.

Ранее в Энергодаре был задержан корректировщик украинских войск из числа сотрудников Запорожской АЭС.

Власти Запорожской области подготовили план действий на случай ЧП на объекте. В том числе был создан план эвакуации населения.