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Глава ВГА Энергодара встретился с представителями МАГАТЭ на ЗАЭС

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Глава ВГА Энергодара Александр Волга встретился с представителями МАГАТЭ, оставшимися на Запорожской АЭС. Он обсудил с ними взаимодействие и рассказал о жизнедеятельности города.
Глава ВГА Энергодара встретился с представителями МАГАТЭ на ЗАЭС
  • РИА Новости

«Это первая встреча, прошедшая на официальном уровне, между миссией и ВГА. В ходе встречи инспекторы задали ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности не только ЗАЭС, но и жителей Энергодара», — цитирует ТАСС пресс-службу ВГА.

Ранее в Энергодаре был задержан корректировщик украинских войск из числа сотрудников Запорожской АЭС.

Власти Запорожской области подготовили план действий на случай ЧП на объекте. В том числе был создан план эвакуации населения.

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