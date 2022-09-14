военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посол МИД России посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором

Короткая ссылка
Посол МИД России по особым поручениям Игорь Ховаев посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором, сообщили РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел.
Посол МИД России посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором
  • globallookpress.com

«Ховаев регулярно посещает Баку и Ереван для консультаций по тематике мирного договора, поиска точек соприкосновения в позициях партнёров, чтобы облегчить им согласование проекта соглашения. Очередные его поездки в регион проходят в этом месяце», — рассказал директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

По его словам, министр иностранных дел Сергей Лавров возложил на Ховаева функции спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также отметили столкновения на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».

МИД России после этого призвал Армению и Азербайджан проявить сдержанность и соблюдать режим перемирия, при этом утром 14 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить