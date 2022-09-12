СКЦ: страны с низким уровнем дохода получили менее трети вывезенного с Украины груза

С 1 августа страны с наименьшим уровнем дохода получили всего 28% экспортированного из украинских портов продовольствия, в то время как в страны с высоким уровнем дохода направилось 44% продуктов.

Об этом говорится в отчёте Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле по итогам проделанной с 1 августа работы.

Как указывает ТАСС, больше всего продовольствия из числа стран с высоким уровнем дохода было отправлено в Испанию (13%) и Нидерланды (8%).

По состоянию на 12 сентября из украинских портов было экспортировано 2,7 млн т продовольствия.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона не намерена мириться с нынешним положением дел по продуктовой сделке.