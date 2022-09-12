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Глава запорожской ВГА: голосование о статусе региона пройдёт, когда будет безопасно

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что голосование о статусе региона пройдёт, когда будет безопасно.
Глава запорожской ВГА: голосование о статусе региона пройдёт, когда будет безопасно
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области», — заявил Балицкий.

Он отметил, что все технические моменты уже решены: бюллетени напечатаны, участки оборудованы, комиссии сформированы.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести голосование в Донбассе и на освобождённых территориях в День народного единства 4 ноября.

Ранее сообщалось, что в Запорожской и Херсонской областях растёт уровень пророссийских настроений.

Кроме того, исследование ИНСОМАР показало, что жители этих областей видят будущее своих регионов в составе России.

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