РИПСИ: в Запорожской и Херсонской областях растёт уровень пророссийских настроений

Согласно исследованию крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ), в Запорожской и Херсонской областях уровень пророссийских настроений демонстрирует устойчивый рост.

Отмечается, что большинство жителей Запорожской и Херсонской областей готовы принять участие в голосовании и поддерживают присоединение к России, этот показатель растёт при каждом последующем исследовании.

По данным социологического исследования РИПСИ, проведённого 1—2 сентября 2022 года, на территории Запорожской области готовы принять участие в голосовании о статусе региона 83% опрошенных жителей.

В Херсонской области этот показатель составляет 71%.

При этом 86% респондентов Запорожской области, готовых принять участие в голосовании, поддерживают вхождение региона в состав Российской Федерации.

В Херсонской области за вхождение в состав России готовы проголосовать 76% респондентов, желающих принять участие в голосовании.

В опросе приняли участие 993 жителя Запорожской области и 1 тыс. жителей Херсонской области.

Погрешность опроса составляет 2,1%.