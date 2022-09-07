Опрос: большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России

Согласно исследованию ИНСОМАР, жители Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России.

Отмечается, что в опросе, проведённом 6 сентября 2022 года, приняли участие по 1 тыс. респондентов на каждой территории.

Как уточняется, предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%.

«Декларируют намерение принять участие в референдуме по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области 74% респондентов. Не собираются принимать участие 13% опрошенных. Остальные затруднились или отказались ответить», — говорится на сайте ИНСОМАР.

Намерены участвовать в голосовании по вопросу территориальной принадлежности Херсонской области 61% респондентов. Не планируют принимать участие 22% опрошенных.

В исследовании говорится, что респондентам был задан вопрос: «Если говорить о вашей позиции, лично вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины, вошла в состав России или стала самостоятельным государством?»

В Запорожской области выбрали ответ «Вошла в состав России» 71% опрошенных, в Херсонской области — 63%.