Опрос: большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России
- РИА Новости
Отмечается, что в опросе, проведённом 6 сентября 2022 года, приняли участие по 1 тыс. респондентов на каждой территории.
Как уточняется, предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%.
«Декларируют намерение принять участие в референдуме по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области 74% респондентов. Не собираются принимать участие 13% опрошенных. Остальные затруднились или отказались ответить», — говорится на сайте ИНСОМАР.
Намерены участвовать в голосовании по вопросу территориальной принадлежности Херсонской области 61% респондентов. Не планируют принимать участие 22% опрошенных.
В исследовании говорится, что респондентам был задан вопрос: «Если говорить о вашей позиции, лично вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины, вошла в состав России или стала самостоятельным государством?»
В Запорожской области выбрали ответ «Вошла в состав России» 71% опрошенных, в Херсонской области — 63%.