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Турчак предложил провести голосование в Донбассе и на освобождённых территориях 4 ноября

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Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести голосование в Донбассе и на освобождённых территориях в День народного единства 4 ноября.
Турчак предложил провести голосование в Донбассе и на освобождённых территориях 4 ноября
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«День народного единства — это историческая дата, которая нас всех объединяет в пространство русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобождённых территорий», — сказал он, комментируя результаты социологических исследований о том, как население Херсонской и Запорожской областей видит своё будущее.

По словам Турчака, социология «только подтверждает очевидное».

«Здесь никаких сомнений быть не может. Донецк, Луганск и многие другие русские города наконец вернутся в родную гавань. А русский мир, разделённый сейчас формальными границами, снова обретёт свою целостность», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Запорожской и Херсонской областях растёт уровень пророссийских настроений.

Кроме того, исследование ИНСОМАР показало, что жители этих областей видят будущее своих регионов в составе России.

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