Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией

Президент Украины в интервью CNN заявил, что не готов к переговорам с российской стороной.

«На сегодня нет... Я не буду говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что Россия для Украины — это «сосед с огромным населением» и потому странам придётся жить, как соседям.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее допустил, что откладывание переговорного процесса украинской стороной осложнит возможность для Москвы и Киева договориться.

В Кремле заявили, что предметом переговоров России и Украины может быть то, как будут выполняться условия Москвы.

При этом Зеленский утверждал, что переговоры Киева с Москвой возможны только после вывода российских войск с контролируемых Россией территорий.