Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией
«На сегодня нет... Я не буду говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он отметил, что Россия для Украины — это «сосед с огромным населением» и потому странам придётся жить, как соседям.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее допустил, что откладывание переговорного процесса украинской стороной осложнит возможность для Москвы и Киева договориться.
В Кремле заявили, что предметом переговоров России и Украины может быть то, как будут выполняться условия Москвы.
При этом Зеленский утверждал, что переговоры Киева с Москвой возможны только после вывода российских войск с контролируемых Россией территорий.