ТАСС: посол Украины в Казахстане уехал из Нур-Султана
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
«Украинский посол-бандеровец, призывавший «убивать русских», по требованию казахстанских властей покинул Казахстан», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, посол улетел в Варшаву.
Между тем официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров сообщил корреспонденту ТАСС, что Врублевский ушёл в отпуск.
Также о том, что Врублевский «в отпуске», пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».
В свою очередь, МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за его высказываний о русских.
Позже Врублевский извинился за свои высказывания о русских.