ТАСС: посол Украины в Казахстане уехал из Нур-Султана

Посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский был вынужден покинуть страну по требованию казахстанских властей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Украинский посол-бандеровец, призывавший «убивать русских», по требованию казахстанских властей покинул Казахстан», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, посол улетел в Варшаву.

Между тем официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров сообщил корреспонденту ТАСС, что Врублевский ушёл в отпуск.

Также о том, что Врублевский «в отпуске», пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».

В свою очередь, МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за его высказываний о русских.

Позже Врублевский извинился за свои высказывания о русских.