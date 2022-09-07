военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Политолог Чеснаков: в ситуации вокруг освобождённых территорий время работает на Россию

Короткая ссылка
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков выразил мнение, что в ситуации вокруг освобождённых территорий Украины «время работает на Россию», а многие жители территорий Запорожской и Херсонской областей ещё вернутся на родину, где смогут принять участие в голосовании по вопросу будущего регионов.
Политолог Чеснаков: в ситуации вокруг освобождённых территорий время работает на Россию
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом он сказал на круглом столе по теме освобождённых территорий.

«Мне почему-то кажется, что больше всего надо ориентироваться на конец октября либо на ноябрь», — сказал Чеснаков о примерных сроках голосования. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политолога, принципиально важная вещь — «не заниматься прожектёрством».

«Вообще, время работает на Россию — это очень чётко нужно понимать», — сказал эксперт.

Он напомнил, что мероприятия, связанные с голосованием, требуют соблюдения безопасности.

При этом «чем больше будет участников голосующих, тем более весомыми» будут результаты голосования, заявил Чеснаков.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести голосование в Донбассе и на освобождённых территориях в День народного единства — 4 ноября.

7 сентября сообщалось, что в Запорожской и Херсонской областях растёт уровень пророссийских настроений.

Кроме того, исследование ИНСОМАР показало, что жители этих областей видят будущее своих регионов в составе России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить