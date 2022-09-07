Политолог Чеснаков: в ситуации вокруг освобождённых территорий время работает на Россию

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков выразил мнение, что в ситуации вокруг освобождённых территорий Украины «время работает на Россию», а многие жители территорий Запорожской и Херсонской областей ещё вернутся на родину, где смогут принять участие в голосовании по вопросу будущего регионов.

Об этом он сказал на круглом столе по теме освобождённых территорий.

«Мне почему-то кажется, что больше всего надо ориентироваться на конец октября либо на ноябрь», — сказал Чеснаков о примерных сроках голосования. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политолога, принципиально важная вещь — «не заниматься прожектёрством».

«Вообще, время работает на Россию — это очень чётко нужно понимать», — сказал эксперт.

Он напомнил, что мероприятия, связанные с голосованием, требуют соблюдения безопасности.

При этом «чем больше будет участников голосующих, тем более весомыми» будут результаты голосования, заявил Чеснаков.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести голосование в Донбассе и на освобождённых территориях в День народного единства — 4 ноября.

7 сентября сообщалось, что в Запорожской и Херсонской областях растёт уровень пророссийских настроений.

Кроме того, исследование ИНСОМАР показало, что жители этих областей видят будущее своих регионов в составе России.