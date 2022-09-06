Власти Запорожской области заявили о намеренном поджоге полей в регионе со стороны Киева
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Балицкий также рассказал, что Украина целенаправленно стреляет по элеваторам и разбивает инфраструктуру.
«Это всё уничтожается, чтобы создать экологическую и продовольственную катастрофу, чтобы люди боялись тут жить, чтобы они не хотели тут работать, но живут и работают», — подчеркнул он в интервью ТАСС.
Балицкий заверил, что власти Запорожской области оказывают всю необходимую поддержку фермерам, потерявшим урожай из-за поджогов, организованных Киевом.
В июле помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что украинские военные во время отступления из населённых пунктов в Донбассе уничтожают поля пшеницы и хранилища зерна.
До этого заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Украина с помощью вертолёта начала поджигать поля с пшеницей на границе Херсонской области.