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Власти Запорожской области заявили о намеренном поджоге полей в регионе со стороны Киева

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская сторона намеренно поджигает поля в регионе с целью создания продовольственной катастрофы.
Власти Запорожской области заявили о намеренном поджоге полей в регионе со стороны Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Diana Morelos / EyeEm

Балицкий также рассказал, что Украина целенаправленно стреляет по элеваторам и разбивает инфраструктуру.

«Это всё уничтожается, чтобы создать экологическую и продовольственную катастрофу, чтобы люди боялись тут жить, чтобы они не хотели тут работать, но живут и работают», — подчеркнул он в интервью ТАСС.

Балицкий заверил, что власти Запорожской области оказывают всю необходимую поддержку фермерам, потерявшим урожай из-за поджогов, организованных Киевом.

В июле помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что украинские военные во время отступления из населённых пунктов в Донбассе уничтожают поля пшеницы и хранилища зерна.

До этого заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Украина с помощью вертолёта начала поджигать поля с пшеницей на границе Херсонской области.

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