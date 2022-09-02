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Замглавы Минобороны Украины призвала сограждан не ждать скорых побед ВСУ

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала «Украина 24» раскритиковала сограждан, которые предсказывают скорые победы ВСУ.
Замглавы Минобороны Украины призвала сограждан не ждать скорых побед ВСУ
  • AP

«Мы с вами постоянно наблюдаем празднование победы, когда... кто-то — вот так он видит — заявляет, что всё, уже практически вот (победили. — RT), а потом это всё (превращается в. — RT) такие неисполненные ожидания. Этого не стоит делать», — цитирует её РИА Новости.

Маляр обратилась к журналистам и блогерам с призывом не публиковать информацию о ходе боёв помимо официальных данных, предоставляемых Минобороны Украины и другими ведомствами.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил о невозможности победы Украины.

В июле Дэвис поделился мнением, что на Западе мало кто задумывается о сценарии развития событий на Украине, при котором ВСУ терпят крах, тогда как украинская армия ежедневно лишается профессиональных бойцов и уже потеряла «тысячи лучших военных» в Мариуполе.

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