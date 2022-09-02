Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, включая детей

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства десять человек, включая пятерых детей.

«Сообщаем, что с 01.03.2022 по 31.07.2022 пяти лицам прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате потери; пятерым детям прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате выхода», — приводит сообщение государственной миграционной службы издание «Украинские новости».

Фамилии вышеуказанных лиц в миграционной службе не назвали в соответствии с законом о защите персональных данных.

Уточняется, что понятие «прекращение гражданства» подразумевает под собой как выход из гражданства страны, так и утерю.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Бабель» рассказал об угрозах лишения гражданства Украины.

До этого глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на украинско-польской границе и он не может въехать в страну.