военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, включая детей

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства десять человек, включая пятерых детей.
Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, включая детей
  • globallookpress.com
  • © Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside

«Сообщаем, что с 01.03.2022 по 31.07.2022 пяти лицам прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате потери; пятерым детям прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате выхода», — приводит сообщение государственной миграционной службы издание «Украинские новости».

Фамилии вышеуказанных лиц в миграционной службе не назвали в соответствии с законом о защите персональных данных.

Уточняется, что понятие «прекращение гражданства» подразумевает под собой как выход из гражданства страны, так и утерю.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Бабель» рассказал об угрозах лишения гражданства Украины.

До этого глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на украинско-польской границе и он не может въехать в страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить