Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что его не пускают на Украину

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на украинско-польской границе и он не может въехать в страну.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Корбана в соцсетях.

Он рассказал, что находится на въезде на Украину в пункте перехода границы «Смильница».

«У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой на Украину меня не пускают», — заявил Корбан.

Он назвал произошедшее недоразумением и попросил президента Украины Владимира Зеленского помочь ему.

Ранее на Украине вступил в силу закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».