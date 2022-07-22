Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что его не пускают на Украину

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Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на украинско-польской границе и он не может въехать в страну.
Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что его не пускают на Украину
  • РИА Новости
  • © Макс Ветров

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Корбана в соцсетях.

Он рассказал, что находится на въезде на Украину в пункте перехода границы «Смильница». 

«У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой на Украину меня не пускают», — заявил Корбан.

Он назвал произошедшее недоразумением и попросил президента Украины Владимира Зеленского помочь ему.

Ранее на Украине вступил в силу закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

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