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Мэр Киева Кличко рассказал об угрозах лишения гражданства Украины

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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Бабель» рассказал об угрозах лишения гражданства Украины.
Мэр Киева Кличко рассказал об угрозах лишения гражданства Украины
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо (письмо с обращением вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану. — RT), был у меня разговор с намеком: «Ты так проактивен, мы ещё за твоё немецкое гражданство не брались», — заявил Кличко.

Он подчеркнул, что имеет только украинское гражданство.

Ранее Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на украинско-польской границе и он не может въехать в страну.

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