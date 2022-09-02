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У подозреваемого в шпионаже депутата Рады обнаружили «ручку» с диктофоном и камерой

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У народного депутата Верховной рады Андрея Деркача, которого подозревают в шпионаже в пользу России, обнаружили устройство, напоминающее ручку со спрятанными диктофоном и камерой. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
У подозреваемого в шпионаже депутата Рады обнаружили «ручку» с диктофоном и камерой
  • РИА Новости

Отмечается, что бюро провело обыски в квартире Деркача.

«Там детективы изъяли электронное устройство, похожее на чернильную ручку, в комплекте с компакт-диском, кабелем и зарядным устройством, имеющим скрытый микрофон и видеокамеру», — приводит РИА Новости заявление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Ранее Деркач неоднократно публиковал аудиозаписи якобы разговоров украинского экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, где были записаны обсуждения, касающиеся внутренней политики Украины.

Также депутат подал в суд на Министерство иностранных дел Украины из-за бездеятельности ведомства относительно вмешательства США во внутренние дела страны.

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