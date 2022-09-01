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ООН — об атаке ВСУ в районе ЗАЭС: Россия сделала необходимое для защиты миссии МАГАТЭ

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить Запорожскую АЭС, заявил, что в организации рады, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ.
ООН — об атаке ВСУ в районе ЗАЭС: Россия сделала необходимое для защиты миссии МАГАТЭ
  • РИА Новости

«Мы рады, что Россия сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Дюжаррик ответил на просьбу прокомментировать заявление Минобороны России о том, что Москва недоумевает в связи с отсутствием реакции Генсека ООН на инцидент с диверсантами.

«Как и с любой миссией ООН, это ответственность тех, кто контролирует определённую зону, обеспечивать безопасность сотрудников ООН», — добавил Дюжаррик.

Ранее в Минобороны России сообщили о высадке двух групп украинских диверсантов на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС. Отмечалось, что трёх десантников удалось взять в плен.

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