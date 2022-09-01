ООН — об атаке ВСУ в районе ЗАЭС: Россия сделала необходимое для защиты миссии МАГАТЭ
- РИА Новости
«Мы рады, что Россия сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом Дюжаррик ответил на просьбу прокомментировать заявление Минобороны России о том, что Москва недоумевает в связи с отсутствием реакции Генсека ООН на инцидент с диверсантами.
«Как и с любой миссией ООН, это ответственность тех, кто контролирует определённую зону, обеспечивать безопасность сотрудников ООН», — добавил Дюжаррик.
Ранее в Минобороны России сообщили о высадке двух групп украинских диверсантов на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС. Отмечалось, что трёх десантников удалось взять в плен.