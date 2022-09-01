В Литве сообщили о получении предоплаты за транзит грузов в Калининград по железной дороге

Глава «Литовских железных дорог» Эгидиюс Лазаускас заявил, что компания получила предоплату в размере €2,5 млн за транзит грузов в Калининградскую область.

«По его словам, такой суммы может хватить на грузоперевозки в течение трёх-четырёх недель», — приводит LRT слова чиновника.

Ранее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что власти региона нашли альтернативный Шяуляй банку механизм оплаты транзита в Калининград через Литву.

Шяуляй банк, через который проходили платежи за транзит грузов в Калининградскую область, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах.