В Калининграде заявили о найденном альтернативном Шяуляй банку механизме оплаты транзита

Найден альтернативный Шяуляй банку механизм оплаты транзита в Калининград через Литву, заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Альтернативный механизм оплаты калининградского транзита через Литву найден», — цитирует РИА Новости Лыскова.

По его словам, данным механизмом уже пользуются многие компании.

Ранее представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене сообщила, что Шяуляй банк, через который проходили платежи за транзит грузов в Калининградскую область, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах.

Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.