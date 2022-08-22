военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Калининграде заявили о найденном альтернативном Шяуляй банку механизме оплаты транзита

Короткая ссылка
Найден альтернативный Шяуляй банку механизм оплаты транзита в Калининград через Литву, заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
В Калининграде заявили о найденном альтернативном Шяуляй банку механизме оплаты транзита
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

«Альтернативный механизм оплаты калининградского транзита через Литву найден», — цитирует РИА Новости Лыскова.

По его словам, данным механизмом уже пользуются многие компании.

Ранее представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене сообщила, что Шяуляй банк, через который проходили платежи за транзит грузов в Калининградскую область, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах.

Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить