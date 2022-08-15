Власти Калининграда: отказ Шяуляй банка от операций в рублях не повлияет на транзит

Решение литовского Шяуляй банка о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на транзит в Калининградскую область.

Об этом сообщил глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«То, что Шяуляй банк перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите», — цитирует его РИА Новости.

Лысков пояснил, что счета на его обслуживание выставляются в валюте.

Ранее представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене сообщила, что литовский Шяуляй банк, через который проходили платежи за транзит грузов в Калининградскую область, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах.

Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.