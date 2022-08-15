Власти Калининграда: отказ Шяуляй банка от операций в рублях не повлияет на транзит
- РИА Новости
- © Михаил Голенков
Об этом сообщил глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
«То, что Шяуляй банк перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите», — цитирует его РИА Новости.
Лысков пояснил, что счета на его обслуживание выставляются в валюте.
Ранее представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене сообщила, что литовский Шяуляй банк, через который проходили платежи за транзит грузов в Калининградскую область, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах.
Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.