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Власти Калининграда: отказ Шяуляй банка от операций в рублях не повлияет на транзит

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Решение литовского Шяуляй банка о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на транзит в Калининградскую область.
Власти Калининграда: отказ Шяуляй банка от операций в рублях не повлияет на транзит
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

Об этом сообщил глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«То, что Шяуляй банк перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите», — цитирует его РИА Новости.

Лысков пояснил, что счета на его обслуживание выставляются в валюте.

Ранее представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене сообщила, что литовский Шяуляй банк, через который проходили платежи за транзит грузов в Калининградскую область, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах.

Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.

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