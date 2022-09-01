Лукашенко заявил, что США превращаются в мирового террориста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в попытках удержать контроль из мирового полицейского превращаются в мирового террориста.

«Пытаясь удержать контроль, из мирового полицейского США превращаются в мирового террориста. Они всё разрушают, что и является явным признаком кризиса и слабости», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что это можно наблюдать в афганской, украинской и тайваньской «истериках» американской стороны.

«Это мародёрство, причём по всему миру», — добавил белорусский лидер.

27 июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. Поводом для соответствующего решения назвали «события в Грузии, Сирии и на Украине».

Латвия приняла решение признать Россию «государством, поддерживающим терроризм» 11 августа.

В России решение сейма осудили. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, парламентариев, принявших соответствующее постановление, следует называть неонацистами.