Сражавшийся на стороне Киева британский наёмник Джош Гриффитс рассказал, как едва избежал гибели при обстреле на Украине.

В интервью местному порталу SurreyLive он заявил, что получил ранение при миномётном обстреле на Украине. По словам британца, его голень «разорвало на куски» — осколки снаряда повредили сухожилия и нервы на левой ноге. Во время пребывания в одной из украинских больниц власти удостоили его наградой.

Гриффитс уже вернулся в Великобританию, где ему предстоит перенести несколько операций на ноге.

Он отметил, что когда прибыл в Польше, встретил двух соотечественников, которые отправлялись на Украину. По словам наёмника, один из них настоятельно советовал Гриффитсу вернуться на родину, так как набор солдат на Украине «шокирует», а в войсках много гражданских, которые «играли слишком много в Call of Duty».

Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова сообщила о ликвидации американского наёмника Алана Джошуа в ходе боёв в районе населённого пункта Егоровка.

26 августа в Госдепартаменте США подтвердили гибель на Украине американского гражданина.

Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях военного времени наёмникам грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь.