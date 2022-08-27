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Омбудсмен ДНР сообщила о ликвидации американского наёмника Джошуа в ходе боёв

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В ходе боевых действий под Егоровкой был ликвидирован американский наёмник, сражающийся на стороне ВСУ, Алан Джошуа, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.
Омбудсмен ДНР сообщила о ликвидации американского наёмника Джошуа в ходе боёв
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«23 августа в ходе боевых действий в районе населённого пункта Егоровка военнослужащие Народной милиции ДНР ликвидировали очередного иностранного наёмника, воюющего на стороне Украины. Спасаясь бегством, боевики ВФУ просто бросили его труп на месте боя», — говорится в заявлении Морозовой.

Согласно документам при убитом, им оказался гражданин США из Мемфиса Алан Джошуа 1998 года рождения. Тело направили в один из моргов республики.

Омбудсмен подчеркнула приверженность властей ДНР принципам гуманизма и сообщила, что представители республики уведомили официальных представителей США о гибели их гражданина.

«Также мы подтверждаем готовность передать его останки родственникам для захоронения. О случившемся и о готовности к передаче тела я также проинформировала представителей международных правозащитных организаций», — добавила Морозова.

26 августа в Госдепартаменте США подтвердили гибель на Украине американского гражданина.

Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях военного времени наёмникам грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

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