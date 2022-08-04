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Уголовное дело в отношении пяти иностранных наёмников направлено в суд в ДНР

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Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании.
Уголовное дело в отношении пяти иностранных наёмников направлено в суд в ДНР
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.

«Расследование уголовного дела в отношении гражданина Швеции Гутсавассона Матиса, гражданина Хорватии Пребега Векослава и подданных Великобритании Хардинга Джона, Хилла Эндрю и Хили Дилана завершено, дело направлено в суд», — отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре также рассказали, что наёмники обвиняются в нарушении трёх статей УК ДНР, среди которых прохождение обучения, направленное на осуществление террористической деятельности, участие в вооружённом конфликте, а также совершение действий, нацеленных на насильственный захват власти в ДНР.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях военного времени наёмникам грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

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