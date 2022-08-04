Уголовное дело в отношении пяти иностранных наёмников направлено в суд в ДНР
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.
«Расследование уголовного дела в отношении гражданина Швеции Гутсавассона Матиса, гражданина Хорватии Пребега Векослава и подданных Великобритании Хардинга Джона, Хилла Эндрю и Хили Дилана завершено, дело направлено в суд», — отметили в ведомстве.
В Генпрокуратуре также рассказали, что наёмники обвиняются в нарушении трёх статей УК ДНР, среди которых прохождение обучения, направленное на осуществление террористической деятельности, участие в вооружённом конфликте, а также совершение действий, нацеленных на насильственный захват власти в ДНР.
В ведомстве подчеркнули, что в условиях военного времени наёмникам грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.