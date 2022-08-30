Глава запорожской ВГА Балицкий: большой надежды на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС нет
«Мы, конечно, используем эту ситуацию максимально, чтобы объективно и честно показать ситуацию, кто обстреливает, с какой стороны летят снаряды, какие снаряды. Глупо было бы занимать позицию обиженного. Большой надежды на МАГАТЭ у нас нет», — сказал Балицкий.
Он добавил, что местные власти обеспечат безопасность миссии МАГАТЭ, покажут им места обстрелов, а также «сделают всё, чтобы те, кто хотят услышать, услышали».
Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции.
До этого председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что массированные обстрелы региона со стороны Киева являются попыткой режима Владимира Зеленского сорвать предстоящий визит делегации МАГАТЭ и местью местным жителям за их желание донести правду о происходящем.
29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси отправилась из столицы Австрии на Запорожскую АЭС.