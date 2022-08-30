Минобороны России: более 8 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта

Более 8 тыс. жителей Запорожской области получили паспорта Российской Федерации.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Свыше 8 тыс. жителей освобождённых территорий Запорожской области уже получили паспорта граждан Российской Федерации», — приводит заявление Интерфакс.

По данным ведомства, всего жители освобождённых территорий подали свыше 35 тыс. заявлений на получение гражданства России.

Ранее сообщалось, что граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины с 14 июля смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) в России без сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства страны.